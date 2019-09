Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in Lüner Wohnung - Zeugen gesucht!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1047

Nach einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Cappenberger Straße in Lünen sucht die Dortmunder Polizei Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen haben sich unbekannte Täter in der Zeit von Samstag (7.9. / 16 Uhr) bis Dienstag (10.9. / 21:15 Uhr) durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zur Wohnung verschafft. Als die Wohnungsmieterin zurückkam, stellte sie den Einbruch und ein völliges Durcheinander in ihren vier Wänden fest. Gestohlen wurde nach jetzigen Erkenntnissen Bargeld.

Wir bitten Zeugen, die etwas oder jemand Verdächtiges/n beobachtet haben, sich zu melden unter 0231 - 132 7441.

