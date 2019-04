Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Lagefortschreibung Brand im Kubus

Aalen (ots)

Am Dienstagvormittag haben Beamte des Kriminalkommissariats Aalen nach dem Großbrand in einem Gebäudekomplex in der Aalener Innenstadt den Brandort inspizieren. Dabei wurden auch Kriminaltechniker der Polizei hinzugezogen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Brand im Dachgeschoss, möglicher auch auf der angrenzenden Dachterrasse der betroffenen Gaststätte ausgebrochen ist. Die Örtlichkeit dieser Gaststätte bleibt deshalb für die weiteren anstehenden Untersuchungen polizeilich beschlagnahmt. Zur Ursachenermittlungen wird ein Brandsachverständiger hinzugezogen. Sobald weitere belastbare Erkenntnisse zur Brandursache vorliegen, wird nachberichtet.

