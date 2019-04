POL-AA: Ostalbkreis: Einbrecher gefasst, Sachbeschädigungen und Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen

Heubach: Einbrecher gefasst

Bereits am Donnerstag gegen 21:00 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin, dass sich mehrere Personen Zugang zu einem Wohnhaus in der Ziegelwiesenstraße verschafft hätten. Mehrere Polizeistreifen wurden zusammengezogen und das Haus wurde umstellt. Die Beamten, darunter die Polizeihundeführer betraten dann das Wohnhaus und durchsuchten es. In einem Kellerraum konnte einer der Einbrecher festgenommen werden. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung und unter Einsatz des Polizeihubschraubers konnten seine Komplizen nicht gefasst werden. Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen 28-jährigen Albaner. Er wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen erließ dieser einen Haftbefehl, welcher sofort in Vollzug gesetzt wurde. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Bopfingen: Von Fahrbahn abgekommen

Als am Dienstagvormittag der 59-jährige Lenker eines Kleinbusses gegen 9 Uhr die K 3201 von Oberndorf in Richtung Baldern befuhr, kam er aus Unachtsamkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei zwei Warnbaken sowie einen Leitpfosten. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5500 Euro beziffert.

Bopfingen-Aufhausen: Wildunfall

Als am Dienstagmorgen ein 52-jähriger VW-Lenker gegen 7.10 Uhr die B 29 befuhr, sprang kurz vor Ortsbeginn Aufhausen ein Reh aus einem Gebüsch auf die Fahrbahn, wo es von dem Pkw erfasst und getötet wurde. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

An der Mensa der Pädagogischen Hochschule in der Oberbettringer Straße wurde zwischen 18.04. und 23.04. die ebenerdige Festverglasung an der Ostseite eingeschlagen. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert.

Eschach: Parkplatzunfall

Auf rund 2000 Euro Schaden beläuft sich ein Unfall, der sich am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr ereignet hat. Auf einem Parkplatz in der Rechbergstraße wurde ein rückwärtsfahrender Pkw von dem 33-jährigen Lenker eines Kleintransporters beim Vorbeifahren gestreift.

Spraitbach: 7 Sitzbänke beschädigt

Zwischen Montagmittag und Dienstmorgen wurden am Uferbereich des Reichenbachsees mit brachialer Gewalt 7 Sitzbänke zerstört. Außerdem wurde dieser Bereich vermutlich von Anglern durch zurückgelassenen Unrat erheblich vermüllt. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert.

