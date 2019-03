Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Überfall auf Juweliergeschäft auf der Stimbergstraße

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 9.25 Uhr, betrat ein Mann das Geschäft eines Juweliers auf der Stimbergstraße. Der Mann hatte einen weißen Ganzkörperanzug an und einen schwarzen Motorradhelm auf. Er bedrohte dem 55-jährigen Inhaber des Geschäfts mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Zur Verdeutlichung seiner Forderung schlug er ihm gegen den Kopf. Nach Aushändigung des Geldes, nahm der Täter noch Schmuck und packte die Beute in einen mitgebrachten Jutebeutel. Dann flüchtete er aus dem Geschäft zu seinem Komplizen, der vor dem Geschäft auf einem Motorroller wartete. Auf dem Roller flüchteten dann Beide in Richtung Innenstadt. Kurze Zeit später wurde der Polizei ein brennender Motorroller auf dem Gelände einer Schule an der Stimbergstraße, unweit des Tatortes, gemeldet. Der brennende Roller wurde gelöscht. Da es sich dabei um den von den Tätern genutzten Roller handeln könnte, wurde er sichergestellt. Der Inhaber des Juweliergeschäfts wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Er beschreibt den Täter als jüngeren, etwa 1,70 bis 1,75 Meter großen Mann. Der andere Täter trug ebenfalls einen weißen Ganzkörperanzug und hatte einen neongrünen Helm auf. Umfängliche Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, verliefen ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell