POL-RE: Recklinghausen: Schüler entwerfen Plakate zum Thema "Fußgängersicherheit im Straßenverkehr", Einladung zum Pressetermin.

Eine Sekunde scheint spurlos an einem vorbeigegangen zu sein, wenn nichts passiert ist. Aber eine Sekunde kann alles verändern, wenn jemand nur auf sein Smartphone achtet, auf die Straße tritt und überfahren wird. Gefahren für Fußgängerinnen und Fußgänger im Straßenverkehr gehen aber nicht nur vom Smartphone-Gebrauch aus, sondern auch, wenn jemand eine rote Ampel missachtet und die Fahrbahn überquert.

Schülerinnen und Schüler des Recklinghäuser Max-Born-Berufskollegs haben in Zusammenarbeit mit den Verkehrssicherheitsberatern der Polizei Recklinghausen 31 Plakate zum Thema "Fußgängersicherheit im Straßenverkehr" erstellt, die bis zum 8. Mai im Foyer der Kundenhalle der Sparkasse Vest als Kooperationspartner am Königswall 33 zu sehen sein werden. Eine Auswahl der Plakate zeigt die Vestische Straßenbahnen GmbH als weiterer Projektpartner auf Monitoren in 130 Bussen.

Zur Ausstellungseröffnung laden wir Sie herzlich ein. Diese findet am Mittwoch, 3. April 2019, um 17 Uhr in der Kundenhalle der Sparkasse Vest, Königswall 33, statt.

Zur besseren Planung bitten wir Sie, sich bei einer Teilnahme kurz bis Dienstag, 2. April, 13 Uhr, unter der Telefonnummer 02361-55-1044 oder unter pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de zu melden.

