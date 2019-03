POL-RE: Datteln/Gladbeck/Marl: Einbrüche

Polizeipräsidium Recklinghausen

Datteln:

Auf der Wittener Straße wurde in einen Bau-Container eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter nutzen offensichtlich ein gekipptes Fenster des Containers, um herein zu kommen. Im Inneren brachen sie dann einen Aktenschrank auf. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Tat wurde am Mittwoch angezeigt, der Einbruch kann aber schon länger her sein.

Gladbeck:

Von einem Firmengelände an der Hornstraße haben unbekannte Täter Kupfer gestohlen. Um an das Diebesgut zu kommen, wurde eine Fensterscheibe zu einer Werkstatt eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht auf Donnerstag etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Marl:

Zwischen Mittwochvormittag und Mittwochmittag sind unbekannte Täter in eine Wohnung auf der Max-Reger-Straße eingebrochen. Die Wohnungstür wurde aufgebrochen und nahezu alle Räume durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen haben der oder die Täter etwas Bargeld und ein Smartphone gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

