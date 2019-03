Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Bottrop/Datteln: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der Zeit von Dienstag, 21.30 Uhr bis Mittwoch, 15 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Straße Beckheide einen Laternenmast an. Dabei entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Recklinghausen

Mittwoch, gegen 15.15 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie eine Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Discounters an der Schulstraße einen geparkten schwarzen Mitsubishi Grandis anfuhr. Dabei entstand 1.000 Euro Sachschaden an der hinteren Stoßstange des Mitsubishi. Die Verursacherin flüchtete.

Datteln

Auf der Martin-Luther-Straße fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am Mittwoch, in der Zeit von 15.30 bis 16.10 Uhr, einen geparkten silberfarbenen VW Golf an und flüchtete. Dabei wurde die Stoßstange hinten beschädigt. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Stadt Bottrop) und Herten (für die Städte Recklinghausen und Datteln) unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell