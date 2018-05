POL-FR: Elzach, B 294: Fünf Verletzte bei Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Fünf Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (30.4.2018), kurz vor 07.15 Uhr, auf der B 294 im Elztal leicht verletzt. Der 46-jährige Fahrer eines Pkw VW Caddy kam aus bislang unbekannter Ursache aus Oberwinden kommend in Fahrtrichtung Elzach in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort seitlich versetzt mit einem DB Sprinter zusammen, der mit drei Personen besetzt war. Eine Pkw-BMW-Fahrerin, die ordnungsgemäß hinter dem VW Caddy fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und wurde ebenfalls in den Unfall verwickelt. Der Sachschaden an allen drei Autos wird derzeit auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die B 294 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden.

wr

