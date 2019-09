Polizei Dortmund

POL-DO: Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall auf der A1 bei Hagen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1046

Auf der A1 ist der Fahrer eines Kleintransporters am heutigen Dienstagmittag (10. September) auf das Heck eines Lkw aufgefahren. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn und flog den Schwerverletzten anschließend in ein Krankenhaus.

Zeugenaussagen zufolge fuhr der Fahrer eines portugiesischen Lkw auf der A1 in Richtung Köln. Gegen 14.20 Uhr musste er auf Grund eines Rückstaus abbremsen und langsam weiterrollen. Dies übersah offenbar der Fahrer eines von hinten herannahenden Kleintransporters. In Höhe der Anschlussstelle Hagen-Nord prallte der 24-Jährige nahezu ungebremst auf den Anhänger des Sattelzugs. Der junge Mann (aus Wuppertal) wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte befreit werden. Ein Rettungshubschrauber flog ihn anschließend in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zwei der drei Fahrstreifen der A1 waren ebenso wie die Auffahrt Hagen-Nord für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten bis etwa 17 Uhr gesperrt.

Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf rund 25.000 Euro.

