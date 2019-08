Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte Frau geschlagen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Wie der Bundespolizei erst heute bekannt geworden ist, soll es bereits am Sonntag (25.08.2019) gegen 22:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen gekommen sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es am Bahnsteig 3 zunächst zwischen einem unbekannten Mann sowie einer unbekannten Frau zu lautstarken, verbalen Streitigkeiten gekommen sein, woraufhin der Mann die Frau offenbar mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Zudem kam es offenbar zu einem Tritt in Richtung des Kopfes der bislang Unbekannten. Beide Personen sollen im Anschluss zusammen in eingefahrene S-Bahn der Linie S1 in Richtung Kirchheim/Teck gestiegen sein. Ein Reisender filmte das Geschehen mit seinem Smartphone, erschien allerdings erst einige Tage später auf dem Bundespolizeirevier in Stuttgart. Der mutmaßliche Täter wird als etwa 35 Jahre alt, circa 165 cm groß, korpulent und mit südeuropäischem Phänotyp beschrieben. Es soll zur Tatzeit ein weißes T-Shirt getragen und offenbar Deutsch und Griechisch gesprochen haben. Bei der bislang unbekannten Geschädigten handelt es sich offenbar um eine etwa 35 Jahre alte Frau, mit ebenfalls korpulenter Figur und südeuropäischem Erscheinungsbild. Auch sie soll mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Aufgrund des zeitlichen Verzugs der Sachverhaltsübermittlung konnten die Videodaten des Bahnsteiges, sowie der S-Bahn nicht mehr ausgewertet werden. Die Bundespolizei hat daher ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche sachdienliche Angaben, insbesondere zur Identität der beiden Personen geben kann. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell