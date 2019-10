Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Aufmerksamer Zeuge beobachte Unfallflucht - #polsiwie

Wilnsdorf (ots)

Am Dienstag, 08.10.2019, gegen 13:00 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie eine 84-jährige Frau beim Einparkten auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Wilnsdorf mit ihrem VW Golf gegen einen bereits geparkten Opel Astra fuhr. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von 1200,- Euro. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, entfernte sich die Unfallverursacherin in ein nahegelegenes Kaufhaus. Der Zeuge informierte die Polizei, die vor Ort noch beide geparkten Pkw und später auch die Unfallverursacherin antreffen konnten.

