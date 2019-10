Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 3000,- Euro Schaden hinterlassen - Zeugin beobachtet Unfallflucht - #polsiwi

Netphen (ots)

Am Montagmorgen (07.10.2019), gegen 11:45 Uhr, wollte ein 70-Jähriger seinen BMW im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Talstraße einparken. Beim Einparken in eine Parklücke beschädigte er einen schwarzen Polo, geschätzter Gesamtsachschaden 3000,- Euro. Der BMW-Fahrer sieg nach dem Anstoß aus und sah sich den Schaden an, fuhr aber dann davon, ohne sich weiter um die Regulierung zu kümmern. Eine aufmerksame Zeugin hatte sich aber das Kennzeichen des Unfallverursachers gemerkt und die Polizei verständigt, so dass der Mann ermittelt werden konnte.

