Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in eine Lagerhalle - Bargeld entwendet - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Am vergangenen Wochenende (05.10. - 07.10.2019) hebelten bisher Unbekannte ein Fenster einer Lagerhalle in der Straße "Am Birlenbach" auf. Dadurch gelangten sie in die Halle und in die dortigen Büroräume. Von dort wurde Bargeld entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Siegen unter 0271/7099-0

