Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfall mit leichtverletzter Radfahrerin in Melsbach

Melsbach (ots)

Am Mittwoch, dem 11.09.2019, befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer um 07:45 Uhr die Mittelstraße in Fahrtrichtung Wallbachstraße. Im Kreuzungsbereich zur Oberbieberer Straße missachtete er eine vorfahrtsberechtigte Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß kam die 71-jährige Radfahrerin zu Fall und musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/9520

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell