Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden - Gefährliche Körperverletzung

Daaden (ots)

Am späten Mittwochabend kam es zu einer Schlägerei auf dem Daadener Fontenay-le-Fleury-Platz. Insgesamt vier Streifenwagenbesatzungen waren im Einsatz um die zwei streitenden Brüder im Alter von 19 und 20 Jahren zu trennen. Die beiden Brüder hatten zusammen mit einem 36-Jährigen Mann den ganzen Tag über Alkohol konsumiert. Am Abend waren die Brüder aus einem nicht mehr nachvollziehbaren Grund in Streit geraten. Der Streit mündete in einer handfesten Schlägerei. Der 19-Jährige hat mit Fäusten geschlagen. Der 20-Jährige habe seinem Bruder dann eine Bierflasche gegen den Kopf geschlagen. Die Bierflasche ging dabei nicht zu Bruch. Auch in Anwesenheit der Polizei gaben die Brüder noch keine Ruhe und auch der 36-Jährige mischt sich in die Auseinandersetzung ein. Zur Verhinderung weiterer Straftaten mussten der 19-Jährige und der 36-Jährige gefesselt werden. Es wurden verschieden Strafverfahren eingeleitet und Platzverweise erteilt.

