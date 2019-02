Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrecher brechen in Massagepraxis ein - Täter erbeuten Kaffeekasse

Wolfsburg (ots)

Grasleben, Bahnhofstraße 15.02.2019, 14.30 Uhr - 18.02.2019, 06.00 Uhr

In die Räume einer Massagepraxis in der Bahnhofstraße sind Unbekannte zwischen Freitagnachmittag 14.30 Uhr und Montagmorgen 06.00 Uhr eingebrochen. Dabei verursachten sie einen beträchtlichen Sachschaden, der sich auf rund 1.200 Euro belaufen dürfte. Im Gegensatz dazu dürfte ihre Beute eher gering ausgefallen sein. Nach bisher vorliegenden Informationen der Polizei gelangten die Unbekannten unter Überwindung einer Umzäunung auf das Gelände des betroffenen Gebäudes. Hier öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und drangen durch dieses in die Praxisräume ein. Anschließend wurden sämtliche Räume betreten und durchsucht. Dabei erbeuteten die Täter die Kaffeekasse der dortig Beschäftigten. Anschließend verließen die Unbekannten den Ort des Geschehens. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeistation in Grasleben oder die Rufnummer 05351/521-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell