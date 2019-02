Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Stadt und Landkreis Helmstedt

Wolfsburg (ots)

Wolsdorf, Rosenweg 15.02.2019, 18.00 Uhr - 16.02.2019, 04.00 Uhr

Helmstedt, Fiuggiring 16.02.2019, 17.05 Uhr - 16.02.2019, 19.30 Uhr

Helmstedt, Beguinenstraße 17.02.2019, 22.00 Uhr - 18.02.2019, 01.00 Uhr

Zu insgesamt drei Einbrüchen kam es zwischen Freitagabend und Montagmorgen im Bereich Wolsdorf und der Stadt Helmstedt.

In Wolsdorf öffneten Unbekannte zwischen Freitagabend 18.00 Uhr und Samstagmorgen 04.00 Uhr gewaltsam die Terrassentür eines Wohnhauses in der Straße Rosenweg. Was die Täter bei der anschließenden Begehung des Wohnhauses genau entwendeten steht derzeit noch nicht fest.

Schmuck und Bargeld in noch zu bestimmendem Wert erbeuteten hingegen Einbrecher bei ihrer Diebstour in der Straße Fiuggiring. Zwischen Samstagnachmittag 17.05 Uhr und Samstagabend 19.30 Uhr gelangten sie hierzu auf das Grundstück des betroffenen Wohnhauses und öffneten gewaltsam an der rückwärtigen Gebäudeseite ein Fenster. Im Gebäude betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume nach Schmuck und Bargeld.

In der Beguinenstraße gelangten unbekannte Straftäter zwischen Sonntagabend 22.00 Uhr und Montagmorgen 01.00 Uhr in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Hier öffneten sie gewaltsam die Tür einer Wohnung und entwenden aus dieser einen Flachbildfernseher, sowie zwei Laptops. Auch hier wird derzeit eine Schadenanalyse durchgeführt.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an das Polizeikommissariat am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

