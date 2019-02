Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Lackiererei und Bäckerei

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Kaisergraben 16.02.2019, 15.30 Uhr - 18.02.2019, 06.00 Uhr

Helmstedt, Magdeburger Berg 16.02.2019, 21.15 Uhr - 18.02.2019, 05.40 Uhr

Zu zwei größeren Einbrüchen in Geschäfte im Helmstedter Stadtgebiet kam es am vergangenen Wochenende. Dabei dürften die Täter einen Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich angerichtet haben.

Zwischen Samstagnachmittag 15.30 Uhr und Montagmorgen 06.00 Uhr gelangten dabei die Unbekannten auf das Gelände eines Maler- und Lackierbetriebes im Gewerbegebiet Neue Breite. Die Täter zerstörten dabei die Verglasung eines Fensters und gelangten so in die Räumlichkeiten der Firma in der Straße Kaisergraben. Hier entwenden sie diverse Baumaschinen wie Staubsauger, Kappsägen und Rührer. Bei zwei dort aufgefundenen Firmenfahrzeugen zerstörten die Unbekannten die Heckscheiben und gelangten so an die im jeweiligen Kofferraum befindlichen Werkzeuge und entwendeten auch diese. Die Polizei ist sich sicher, dass die Täter mit einem größeren Fahrzeug, z.B. Transporter, Kleinlaster unterwegs waren, um ihre Beute abtransportieren zu können.

Zwischen Samstagabend 21.15 Uhr und Montagmorgen 05.40 Uhr gelangten Unbekannte auf noch zu klärende Art und Weise in die Innenräume eines Einkaufszentrums in der Straße Magdeburger Berg. Hier suchten sie die Räume einer Bäckereifiliale auf und öffneten mit brachialer Gewalt eine Leichtbauwand und einen dahinter stehenden Tresor. Den darin befindlichen Geldbetrag in noch zu ermittelnder Höhe entwendeten die Einbrecher. Wie hoch ein möglicher Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Eine Angestellte der Bäckerei hatte am Montagmorgen gegen 05.40 Uhr den Einbruch bemerkt und umgehend die Polizei alarmiert.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen beiden Einbrüchen besteht kann derzeit noch nicht gesagt werden. In beiden Fällen hoffen die Ermittler der Polizei darauf, dass Autofahrer oder Passanten verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell