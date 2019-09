Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 12.09.2019 Verkehrsunfall mit Verletzte und Baustelle Hilgenroth

Steimel/Hilgenroth (ots)

1.) Eine 18 - jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die K 140 und beabsichtigte auf die L 265 in Richtung Lautzert aufzufahren. Eine 41 - jährige befuhr mit ihrem PKW die L 265 aus Lautzert kommend in Richtung Steimel Beim Einbiegen in die L 265 übersah die 18- jährige den herankommenden PKW und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurden beide Fahrerinnen und ihre beiden Beifahrer verletzt. Sie wurden mittels RTW in die Krankenhäuser Altenkirchen und Neuwied verbracht. Schadenshöhe ca. 15.000,-EUR.

2.)Baustelle Hilgenroth

Aufgrund massiver Beschwerden der Anlieger und der Mitarbeiter des Bauunternehmens führten Kollegen der hiesigen Dienststelle Kontrollen bezüglich des Verbotes der Durchfahrt an der Baustelle in Hilgenroth durch, u.a. sind Fahrzeuge über Wiesen und Gärten und auch durch Wassergräben gefahren um der Umleitung zu entgehen. Es wurden Verwarnungen ausgesprochen aber auch diverse verkehrserzieherische Gespräche geführt. Die Polizei bittet darum, der ausgeschilderten Umleitung zu folgen. Die Kontrollen werden fortgeführt.

