Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Hachenburger Str. 15 (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Hachenburger Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Hausnr. 15 streifte er vermutlich beim Wiedereinscheren nach rechts den am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw Fiat Spider eines 26-jährigen Fahrzeughalters und beschädigte diesen. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wurde durch den 26-Jährigen am Mi., 11.09.2019, gegen 19:30 Uhr festgestellt. Der Unfall dürfte sich nach dessen Einschätzung im Laufe der Nacht/ des Tages ereignet haben. Es bestehen keine Hinweise zum Unfallverursacher. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



