Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Scheuerfeld - Sachbeschädigung an neuen Ruhebänken

Scheuerfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten vermutlich am vergangenen Wochenende zwei Ruhebänke. Die Bänke waren erst kürzlich in der Verlängerung des Finkenweges in Richtung Tunnel neu aufgestellt worden. Die Täter rissen mit roher Gewalt die Sitz- und Rückenflächen vom Untergestell ab und beschädigten auch das Fundament. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 600 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



