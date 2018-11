POL-FR: Bad Säckingen: Fahrer unter Drogeneinfluss - Drogen im Auto und der Wohnung gefunden

Freiburg (ots) - Eine Verkehrskontrolle hat am Dienstagmittag nicht nur einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer zu Tage gebracht, sondern auch zu Drogenfunden geführt. Der 19-jährige Autofahrer war gegen 14:45 Uhr im Stadtgebiet von Bad Säckingen kontrolliert worden. Da der Verdacht aufkam, der Mann stehe unter Einfluss von Cannabis, wurde eine Blutprobe entnommen. Bei der Durchsuchung des Autos konnte in einer dort abgelegten Jogginghose ein Tütchen mit Ecstasy-Tabletten gefunden werden. Bei ihm selbst fand sich in der Unterhose versteckt ein Tütchen mit Cannabis. Es folgte eine angeordnete Durchsuchung seiner Wohnung. Dort wurden nochmals Cannabis im zweistelligen Grammbereich und Ecstasy-Tabletten beschlagnahmt. Der junge Mann wird angezeigt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell