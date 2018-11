POL-FR: Lauchringen: Unbekannter streift Ampel - Zeugensuche!

Freiburg (ots) - Ein unbekannter Fahrer hat am Dienstag die Ampel in Höhe der Einmündung zur Heidenäckerstraße in Unterlauchringen beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise. Gegen 11:35 Uhr wollte der Unbekannte auf der Bundesstraße an einem zur Fahrbahnmitte hin eingeordneten Fahrzeug rechts vorbeifahren. Hierzu benutzte er auch den dortigen Gehweg. Dabei streifte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug das Gehäuse der Ampelanlage und beschädigt dieses. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einem Lieferwagen oder kleineren Lkw gehandelt haben, möglicherwiese ein Mietfahrzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-283, entgegen.

