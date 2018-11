POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Schüler stürzt mit Fahrrad - leicht verletzt

Freiburg (ots) - Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers hat ein Schüler am Mittwochmorgen in WT-Tiengen die Kontrolle über sein Rad verloren und war gestürzt. Der 15-jährige war gegen 07:50 Uhr auf dem Gehweg neben der Feldbergstraße zu Fall gekommen und zog sich dadurch eine Platzwunde zu. Er kam zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Einen Fahrradhelm hatte der junge Radler an.

