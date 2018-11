POL-FR: Wehr: Rauch löst Feuermelder aus - Topf auf Herd vergessen

Freiburg (ots) - Ein ausgelöster Feuermelder hat am Dienstag zu einem Feuerwehreinsatz in Wehr geführt. Auslöser war ein vergessener Topf auf dem eingeschalteten Herd einer Wohnung in der Kirchstraße. Durch den dadurch entstandenen starken Rauch löste der Feuermelder in der Wohnung aus und rief die Feuerwehr auf den Plan. Kurz nach 16:00 Uhr war sie zum Einsatz gerufen worden und rückte mit drei Fahrzeugen aus. Zu löschen brauchte sie nicht. Nachdem der Topf vom Herd und die Wohnung belüftet war, war diese wieder bewohnbar. Gebäudeschaden oder Personenschaden entstand keiner.

