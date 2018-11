POL-FR: Endingen: Fünf Meter große Bierflasche gestohlen

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

In der Nacht zum Sonntag (18.11.2018) fand in der Stadthalle Endingen eine Veranstaltung der Endinger Guggenmusik statt. Auf dem Vordach des Eingangs war währenddessen eine aufblasbare Werbeflasche von "Rothaus-Tannenzäpfle" aufgebaut. Nach Veranstaltungsende wurde die Luft abgelassen. Beim späteren Aufräumen musste man dann feststellen, dass Unbekannte die Werbeflasche sowie ein Funkgerät gestohlen hatten. Der Diebstahl beider Gegenstände muss in der Zeit zwischen 02:30 Uhr und 10:00 Uhr erfolgt sein. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib der Gegenstände geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Endingen unter Telefon 07642/92870 zu melden.

cs / wr

