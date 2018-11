POL-FR: Efringen-Kirchen: Einbruch in Wohnhaus - beträchtlicher Schaden

Freiburg (ots) - Efringen-Kirchen: Einbruch in Wohnhaus - beträchtlicher Schaden

Einen sogenannten "Dämmerungseinbruch" verzeichnete die Polizei am Dienstag in Efringen-kirchen. Betroffen war ein Wohnhaus in der Hebelstraße, in das zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr gewaltsam eingedrungen wurde. Hierbei gingen die Täter mit brachialer Gewalt vor und rissen eine Türe aus der Verankerung. Das gesamte Haus wurde anschließend durchwühlt und dabei Schmuck, Uhren und Bargeld entwendet. De angerichtete Schaden ist beträchtlich. Die Ermittlungsgruppe Einbruch der Polizei hat den Fall übernommen. Sie bittet um Hinweise, wem im Tatzeitraum im Bereich der Hebelstraße Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind. Sachdienliche Mitteilungen können unter der Telefonnummer 07621-1760 erfolgen.

de

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Dietmar Ernst

Telefon: 07621 176105

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell