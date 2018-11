POL-FR: Heitersheim B3/ Tunsel - Nach Unfall werden Zeugen gesucht!!!

Freiburg (ots) - Am Samstagmittag, 17. November, gegen 17:45 Uhr ereignete sich auf der B3 an der Abzweigung nach Tunsel ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw fuhr vermutlich aus Unachtsamkeit auf ein vorrausfahrendes Auto auf. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt und es entstand Sachschaden. Bei dem Unfall hatte eine mögliche Zeugin des Vorfalls angehalten und sich nach dem Befinden der Unfallbeteiligten erkundigt. Diese Zeugin und weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Müllheim, unter Tel. 07631-17880, in Verbindung zu setzen.

