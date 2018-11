POL-FR: Herrischried: Junger Fahrer schleudert in entgegenkommendes Auto - eine Frau leicht verletzt

Freiburg (ots) - Ein junger Autofahrer hat am Montagmittag auf der Landstraße zwischen Rickenbach und Todtmoos, auf der Gemarkung Herrischried, die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Dessen Fahrerin wurde leicht verletzt. Der 18-jährige Fahranfänger war gegen 15:45 Uhr mit einem Beifahrer in Richtung Todtmoos gefahren, als er in einer Linkskurve ins Schleudern geriet. Mitursächlich dürften auch die zu diesem Zeitpunkt aktuell einsetzenden winterlichen Verhältnisse gewesen sein. Der Opel des jungen Mannes prallte in den entgegenkommenden VW einer 34-jährigen. Beide Autos kamen nach dem Zusammenstoß stark unfallbeschädigt zum Stehen, wobei der VW in den Grünstreifen geschoben wurde. Die Fahrerin im VW und ihr Säugling und die beiden Insassen im Opel kamen mit dem Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung ins Krankenhaus. Allein bei der Frau wurden Verletzungen diagnostiziert. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe dürfte bei rund 4500 Euro liegen. Zur Säuberung der Unfallstelle war die Feuerwehr Herrischried im Einsatz.

