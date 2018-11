POL-FR: Waldkirch: Undankbar für Hilfe

Freiburg (ots) - Waldkirch: Undankbar für Hilfe

Es war am Mittwoch, etwa um 02:00 Uhr morgens, bei -3 Grad, als eine verantwortungsbewusste Autofahrerin meldete, dass im Bereich einer Bushaltestelle eine dünn bekleidete Person auf dem Boden lag. Aufgrund der noch unklaren Lage und vor allem aber wegen der Gefahren für die Person, war die Polizei sehr schnell vor Ort. Den jungen Mann, der sich dort offensichtlich schlafen gelegt hatte, zu wecken, war eine größere Herausforderung. Als er dann die Beamten wahrnahm, dankte er dies den bemühten Polizeibeamten sofort mit Aggressionen und Beschimpfungen. Mit übelsten Beleidigungen in Fäkalsprache beschwerte er sich darüber, dass man ihn nicht schlafen lasse. Ferner bespuckte er sowohl die Polizeibeamten, als auch im Anschluss den Streifenwagen von innen, in den ihn die Polizeibeamten aufgrund der Kälte gesetzt hatten. Ein Alko-Test zeigte, dass der etwa 30-Jährige, der aus einer Waldkircher Umlandgemeinde stammt, mit knapp 2 Promille alkoholisiert war. Da er selbst in keinster Weise daran interessiert war, trotz Shirt und dünner Hose eine Übernachtungsmöglichkeit im Warmen aufzusuchen, mussten ihn die Polizisten mit zur Wache nehmen. Hierbei schlug und trat er nach den Beamten, die seinen Angriffen weitestgehend ausweichen konnten. Leider müssen sie den uneinsichtigen und selbst gefährdenden jungen Mann nun auch wegen seines Verhaltens zur Anzeige bringen.

RWK/rb

