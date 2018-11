POL-FR: Bonndorf: Versuchter Aufbruch eines Nachttresors - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag in Bonndorf versucht, den Nachttresor einer Bank in der Martinstraße aufzubrechen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften wahrscheinlich mehrere Täter zu Gange gewesen sein, um den Nachttresor, der sich direkt neben dem Haupteingang der Bank befindet, aufzuhebeln. Sie scheiterten an der Metalltüre des Tresors. Die Tatzeit dürfte in der Nacht zum Sonntag zwischen 02:00 Uhr und 06:00 Uhr gelegen sein. Auch erscheint es wahrscheinlich, dass die Täter über einen längeren Zeitraum an ihrem Vorhaben dran blieben. Möglicherweise wurden sie immer wieder von Passanten oder vorbeifahrenden Fahrzeugen gestört, verließen den Tatort und kehrten nach einer gewissen Zeit wieder zurück. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge zu dieser Zeit rund um die Bank in der Martinstraße (B 315) aufgefallen sind, wird gebeten, dies der EG Einbruch (Kontakt 07741 8316-0) zu melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell