POL-FR: Bad Säckingen: Schmierereien auf der Bahnhofstoilette

Freiburg (ots) - Am Montag haben Unbekannte die Herrentoilette am Bahnhof beschmiert. Über den Urinalen wurde mit gelber Farbe ein Hakenkreuz aufgesprüht, außerdem wurden noch eine andere Wand und ein Waschbecken besprüht. Die Tatzeit war am Montag zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, entgegen.

