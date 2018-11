POL-FR: Wehr: Junge streift mit Fahrrad geparkten Lieferwagen

Freiburg (ots) - Mit dem Fahrrad hat ein 9-jähriges Kind in der Hauptstraße in Wehr am Montagmittag einen geparkten Lieferwagen gestreift und ist in der Folge gestürzt. Der Junge war kurz vor 15:00 Uhr auf dem Gehweg in Richtung Öflingen unterwegs, als er vermutlich mit seinem Lenker das rechte Heck des geparkten Lieferwagens touchierte. Hierdurch kam er zu Fall und verletzte sich leicht am Ohr. Vorsorglich wurde er zur Untersuchung in eine Kinderklinik gefahren. Einen Fahrradhelm hatte der Junge nicht an. Während sein Fahrrad den Unfall unbeschädigt überstand, wurde am Lieferwagen ein Schaden von rund 100 Euro verursacht.

