POL-FR: Rheinfelden: Tumult in einer Arztpraxis

Freiburg (ots) - Am Montagabend kam es in einer Arztpraxis in Rheinfelden kurzzeitig zu tumultartigen Szenen. Auslöser war nach den bisherigen Ermittlungen ein Terminwunsch eines Patienten, der durch die Arztpraxis nicht bestätigt werden konnte. Hierüber war der 22jährige Mann derart erbost, dass er eine Arzthelferin gegen eine Wand gestoßen haben soll. Der hinzueilende Arzt soll ebenfalls einen Schlag an den Kopf abbekommen haben. Anschließend verließ der Aggressor die Praxis, wobei er vermutlich noch die Eingangstüre und eine Lampe beschädigte. Vor der Praxis konnte die Polizei den Mann vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Rheinfelden übernommen.

