POL-FR: Steinen: Fahrraddiebstahl aus Carport

Freiburg (ots) - Am Sonntag, gegen 21.15 Uhr, wurde in der Eisenbahnstraße ein Fahrrad entwendet, welches in einem Carport abgestellt war. Der Täter wurde durch eine Hausbewohnerin noch gesehen, eine sofortige Fahndung der Polizei verlief jedoch ohne Erfolg.

Bei dem Rad handelt es sich um ein Damenrad, Marke Calvin, schwarz-silber mit angebautem, dunkelblauem Kindersitz.

Der Täter wurde beschrieben als männlich, 20-25 Jahre, 180-185cm, sehr schlank, seitlich kurz rasierte Haare, oben etwas länger, schwarze Jacke, dunkle Hose.

Der Polizeiposten Steinen, Tel. 07627/970-250, bittet um Hinweise.

kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621/176-101

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell