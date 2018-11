POL-FR: Lörrach: Verdacht des illegalen Lebensmittelverkaufs - Polizei schreitet ein

Freiburg (ots) - Lörrach: Verdacht des illegalen Lebensmittelverkaufs - Polizei schreitet ein

Am Sonntagvormittag wurde dem Polizeirevier Lörrach gemeldet, dass im Stadtteil Stetten aus einem tschechischen Kleintransporter heraus Lebensmittel verkauft würden. Eine Streife suchte daraufhin nach dem Transporter und sichtete ihn in der Küferstraße. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten im Laderaum eine größere Menge an Lebensmitteln, wie Gemüse, Fleisch, Eier und anderes mehr fest. Etliches davon stammte vermutlich aus Fernost. Das Ganze machte einen unhygienischen und unseriösen Eindruck. Eine Genehmigung zum Verkauf konnte der Fahrer nicht vorweisen. Da der Verdacht bestand, dass die Lebensmittel nicht fachgerecht gekühlt und gekennzeichnet waren und ein unerlaubter Sonntagsverkauf vorlag, wurde die zuständige Fachbehörde des Landratsamtes Lörrach hinzugezogen und der weitere Verkauf untersagt. Die Ermittlungen dauern an.

de/kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer/Dietmar Ernst

Telefon: 07621 176105

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell