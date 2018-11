POL-FR: Meißenheim-Kürzell/Freiburg i.Brg.: Taxifahrer überfallen, Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Meißenheim-Kürzell/Freiburg i. Brg.: Taxifahrer überfallen, Zeugen gesucht

In den frühen Samstagmorgenstunden ist ein 49 Jahre alter Taxifahrer in Kürzell Opfer eines hinterlistigen Überfalls geworden. Ausgangspunkt des Geschehens war der Freiburger Hauptbahnhof. Dort wurde der Berufschauffeur gegen 5.30 Uhr von zwei Männern angesprochen und zu einer Fahrt nach Kürzell in die Straße "Im Grün" engagiert. Nach Vereinbarung des Fahrpreises verlief die Fahrt im silbernen Mercedes der B-Klasse zur genannten Zieladresse ohne Besonderheiten. Die beiden Fahrgäste unterhielten sich in einer fremden, für den Taxifahrer nicht identifizierbaren Sprache. "Im Grün" wurde der 49-Jährige von einer dritten Person erwartet. Während die beiden Fahrgäste aus dem Taxi mit Freiburger Zulassung ausstiegen, erklärte der mutmaßliche Komplize, dass er nur noch das Geld holen müsse. Er bat den Taxilenker hierzu, ihm ein kurzes Stück zu folgen. Als der 49-Jährige circa 100 bis 200 Meter weiter in Richtung Ortsrand zur vermeintlichen Begleichung der Fahrtkosten aus dem Taxi ausstieg, wurde er unvermittelt von zwei Männern angegriffen. Der Endvierziger erhielt hierbei nicht nur Schläge ins Gesicht, er wurde zudem noch mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzt. Der dritte Täter nahm währenddessen den im Taxi liegenden Geldbeutel sowie das Handy des Opfers an sich. Die Verdächtigen flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zu den beiden Fahrgästen liegen nachfolgende Beschreibungen vor:

1.) Circa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, kurze, blonde Haare, hellhäutig 2.) Circa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, kurze, schwarze, glatte Haare, dunkler Vollbart.

Der dritte Verdächtige war der Kleinste von allen mit etwa 160 bis 165 Zentimetern Größe. Er war hellhäutig und trug eine Baseballmütze.

Die Ermittler der Kripo hoffen nun auf Zeugen, denen entweder verdächtige Personen im Bereich "Im Grün" in Kürzell aufgefallen sind oder die beiden beschriebenen Männer gegen 5.30 Uhr am Freiburger Hauptbahnhof beim Einsteigen in das silberne Taxi, Mercedes, B-Klasse mit Freiburger Zulassung beobachtet haben. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820.

