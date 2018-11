Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Waldkirch: Heißer Fall

Ein etwas außergewöhnlicher Verkehrsunfall, der in der Lange Straße unmittelbar nach dem "Winter Opening" verursacht wurde, hätte durchaus schlimmer ausgehen können. Während ein Aussteller seinen Stand bereits abgebaut hatte und mit Auto und Anhänger von seinem Standplatz wegrangierte, war ein anderer Stand noch im Betrieb. Das vorbeifahrende Gespann stieß versehentlich gegen die offenstehende Verkaufsklappe des noch im Betrieb befindlichen Anhängers. Zu diesem Zeitpunkt lehnte sich der Betreiber dieses Standes gerade von außen nach innen über die Theke und zog sich durch den heftigen Ruck Verletzungen zu. Zwei weitere Mitarbeiter befanden sich in unmittelbarer Nähe des heißen Friteusefetts, das überschwappte. Hierdurch kam es jedoch nicht zu Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei beim Unfallverursacher eine Alkoholisierung fest. Die Ermittlungen dauern an.

Denzlingen: Drogenfahrt

In der Nacht auf Samstag fiel der Polizei ein Auto in Denzlingen auf, dessen Fahrerin sich auffällig verhielt. Bei der Kontrolle mussten die Beamten dann zum einen feststellen, dass die junge Autofahrerin aktuell unter dem Einfluss illegaler Drogen stand; zum anderen fanden sie bei ihr auch noch eine kleine Menge Marihuana. Sie musste ihren Wagen selbstverständlich sofort stehen lassen und mit zur Blutentnahme. Das Ergebnis der Blutuntersuchung wird wohl einen wesentlichen Einfluss darauf nehmen, ob und wie lange sie auf ihre Fahrerlaubnis verzichten muss.

