POL-FR: Kenzingen/Herbolzheim: Verdächtiges Ansprechen von Kindern - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Bereits am Dienstag, 13.11.2018, sowie am Mittwoch, 14.11.2018, kam es in Kenzingen und Herbolzheim zu Fällen des verdächtigen Ansprechens von Kindern.

Im ersten Fall wurde in Kenzingen eine Neunjährige am Nachmittag von einem jungen Mann im Bereich Klostergarten/ Wonnentaler Weg angesprochen. Das Mädchen ergriff daraufhin sofort die Flucht und lief davon. Der verdächtige Mann entfernte sich in die gegensätzliche Richtung. Sie beschrieb den Mann wie folgt: Ca. 170-180 cm groß, jüngeren Alters, verm. hellbraune Haare, normale Figur, trug eine schwarze Jacke, braune Hose und schwarze Schuhe. Außerdem hatte er einen Rucksack bei sich.

Im zweiten Fall in Herbolzheim begegnete ein 7-jähriges Mädchen um die Mittagszeit einem Mann in der Rheinstraße in Herbolzheim. Dieser bot ihr einen Kugelschreiber an. Als die Mutter des Mädchens hinzukam, rannte der Mann davon. Der Mann wurde folgendermaßen beschrieben: Ca. 30 Jahre alt, südländisches Aussehen, athletische Figur (schlank), ca. 170-180 cm groß, schwarze, mittellange Haare, trug eine schwarze Hose und einen dunkelbraunen/schwarzen Pulli. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Es ist nicht auszuschließen, dass es sich in beiden Fällen um denselben Mann handelte. Das Kriminalkommissariat Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der 07641/582-200 oder rund um die Uhr unter 0761/882-5777.

