POL-FR: Weil am Rhein: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Am Sonntag gegen 23.30 Uhr ereignete sich in der Stüdlestraße/Unterbaselweg in Weil ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete eine 22jährige Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt eines 18jährigen Audi-Fahrers. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision. Hierbei wurde eine 18jährige Mitfahrerin im Audi leicht verletzt, ebenso wie die Mercedes-Fahrerin. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro.

