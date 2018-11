POL-FR: Weil am Rhein: Geschwindigkeitsüberwachung auf der Autobahn

Freiburg (ots) - Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein führte am Sonntagabend auf der A5 bei Neuenburg eine Geschwindigkeitsüberwachung durch. Innerhalb von etwa einer Stunde wurden vier erhebliche Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h festgestellt. Die gefahrenen Geschwindigkeiten lagen bei 157, 169, 187 und 194 km/h. Der 30jährige Niederländer, der mit 194 km/h gemessen wurde, musste die Geldbuße in Höhe von 600 Euro sofort bezahlen.

