POL-FR: Hohentengen: Schadensträchtiges Diebstahlsdelikt - Handtasche mit Geld, Schmuck und Uhren aus offenem Pkw gestohlen - Zeugensuche!

Freiburg (ots) - Eine fette Beute hat am Montagmorgen ein Dieb in Hohentengen gemacht. Eine Rentnerin hatte auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hauptstraße nur kurz ihr Auto, einen silbernen Opel Mokka, offen gelassen, als sie den Einkaufswagen zurückstellte. Diesen Moment nutzte der Unbekannte und nahm die auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche der Frau an sich. Die Handtasche konnte später auf dem Parkplatz aufgefunden werden. Sie war leer. Der Dieb entkam mit einem vierstelligen Bargeldbetrag in Schweizer Franken, einem geringeren Euro-Betrag, einem hochwertigen Brillantring, drei Armbanduhren und zwei Bankkarten. All diese Gegenstände waren in der Handtasche verwahrt. Der Polizeiposten Tiengen sucht Zeugen. Wer am Montagmorgen in der Zeit von 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen auf diesem Parkplatz gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07741 8316-282 zu melden.

Immer wieder werden solche Taten angezeigt. Die Tatörtlichkeiten sind belebte Parkplätze von Einkaufsmärkten und -zentren. Besonders betroffen sind Orte im grenznahen Bereich.

Deshalb denken Sie daran: - Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit - Verschließen Sie ihr Fahrzeug immer und schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. - Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb. - Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

