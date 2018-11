POL-FR: Eimeldingen: Mit Fernlicht - aber dafür ohne Führerschein

Freiburg (ots) - Am Dienstag, gegen 02.40 Uhr, befuhr eine Polizeistreife die Märkter Straße in Eimeldingen. Ein entgegenkommender Pkw blendete nicht ab, was in einer sofortigen Kontrolle mündete. Bei dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass der 18jährige Fahrzeugführer gar keinen Führerschein besaß. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Lörrach angezeigt. Das Bußgeld in Höhe von 20 Euro für das "Nichtabblenden" wird hierbei wohl verrechnet werden.

