POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Auseinandersetzung in Restaurant

Freiburg (ots) - Am Montagabend hat es eine Auseinandersetzung in einem Restaurant in der Robert-Gerwig-Straße gegeben. Die Polizei war kurz vor 18:00 Uhr über den Vorfall informiert worden. Beteiligt sollen mehrere Personen gewesen sein. Als die erste Streife eintraf, hatte sich eine Konfliktpartei bereits entfernt. Wie sich herausstellte, war es zwischen einem jungen Mann im Alter von 25 Jahren und einem Jugendlichen zum Streit gekommen. Auslöser war ein bereits bestehender Konflikt zwischen den Familien der beiden. Unvermittelt soll der Jugendliche zwei Mal mit der Faust nach seinem Kontrahenten geschlagen haben. In Begleitung seiner Familie verließ der Täter nach dem Vorfall sofort das Restaurant, um, nachdem die Polizei abgerückt war, erneut dort zu erscheinen. Zu weiteren Vorfällen kam es aber nicht mehr. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen.

