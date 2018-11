POL-FR: Kandern: Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen 10 Uhr, ereignete sich im Papierweg in Kandern ein Verkehrsunfall. Hierbei kam es auf dem Vorplatz des DRK-Hauses Kandern zu einem Zusammenstoß zwischen einem Opel und einem VW. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro. Da die Unfallschilderungen abweichen bittet der Polizeiposten Markgräflerland um Zeugenhinweise, Tel. 07626/97780-0.

