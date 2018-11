POL-FR: Bad Krozingen - Werkzeugcontainer aufgebrochen und elf hochwertige Baumaschinen entwendet

Freiburg (ots) - Unbekannte Täter hatten im Zeitraum vom Freitagmittag, 16. November bis Montagmorgen, 19. November vier Werkzeugcontainer im Neubaugebiet "Am Krozinger Weg" in Bad Krozingen aufgebrochen. Die Täter mussten zuvor einen 1000 kg schweren Betonklotz zur Seite schieben, ehe sie an zwei der Container gelangen konnten. Die Schlösser der insgesamt vier Container wurden teilweise mit Trennschleifern aufgebrochen. Die Täter entwendeten elf hochwertige Baumaschinen der Marke Hilti samt Akkus und Zubehör. Da der Betonklotz nicht ohne weiteres zu entfernen war und die Beschädigung der Schlösser Lärm verursacht haben könnte, wurde der Diebstahl und die Arbeiten in diesem Zusammenhang möglicherweise von Zeugen wahrgenommen. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Müllheim, unter Tel. 07631-17880, entgegen.

