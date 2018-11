POL-FR: Lörrach: Unfall im Feierabendverkehr - Auto kollidiert mit Rollerfahrer

Freiburg (ots) - Lörrach: Unfall im Feierabendverkehr - Auto kollidiert mit Rollerfahrer

Einen Verletzten und etwa 2000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am späten Dienstagnachmittag in der Brombacher Straße. Eine 30-jährige Autofahrerin bog kurz nach 16 Uhr von der Untereckstraße in die Brombacher Straße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines Rollerfahrers und stieß mit ihm zusammen. Der 38-jährige Mann wurde umgestoßen und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich Verletzungen nicht bekannten Ausmaßes zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen die Autofahrerin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

de

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Dietmar Ernst

Telefon: 07621 176105

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell