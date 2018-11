POL-FR: Rheinfelden: Betrunkener Autofahrer uriniert an Baum

Freiburg (ots) - Ein schwankender Mann hat in der Nacht zum Mittwoch in der Basler Straße an einen Baum uriniert und ein Auto stand direkt daneben in einer Bushaltestellenbucht. So erregte das gegen 04:00 Uhr die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife, die den 23-jährigen kontrollierte. Dabei fiel zum einen seine deutliche Alkoholisierung auf und zum anderen, dass der Wagen neben ihm sein Auto war. Ein Zeuge meldete sich bei den Beamten und bestätigte, dass der Mann zuvor mit dem Pkw dorthin gefahren war. Später räumte das auch der beschuldigte Fahrer ein. Eine Alkoholüberprüfung ergab 1,6 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins.

