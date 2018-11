POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Betrunkener Autofahrer verursacht Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen - eine Frau leicht verletzt

Freiburg (ots) - Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat am Dienstag in der Rheinfelder Straße einen Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen verursacht. Eine Beteiligte erlitt dabei leichte Verletzungen. Gegen 16:30 Uhr hatte der 43 Jahre alte Unfallverursacher zu spät bemerkt, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge wegen eines Linksabbieger bremsen mussten. Er schob mit seinem Ford einen schon stehenden Toyota auf einen Fiat. Im Toyota wurde die 47 Jahre alte Fahrerin leicht verletzt. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Ein Alcomatentest bei dem 43-jährigen ergab knapp zwei Promille. Er musste mit zur Blutprobe, sein Führerschein wurde einbehalten. Der entstandene Sachschaden an den Autos dürfte bei knapp 9000 Euro liegen.

