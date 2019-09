Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Scheuerfeld - Verkehrsunfall mit Flucht

Scheuerfeld (ots)

Ein 48-Jähriger Lkw-Fahrer verursachte am Montagmorgen auf dem Parkplatz des REWE Marktes in Scheuerfeld einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl ihn ein Zeuge auf den Schaden aufmerksam machte. Der 48-Jährige hatte mit seinem Lkw auf dem Parkplatz rangiert und war dabei mit dem Heck eines geparkten Lkw kollidiert. An dem Pkw war Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro entstanden. Ein 68-Jähriger hatte den Verkehrsunfall beobachtet und den Fahrer des Lkw angesprochen. Dieser behauptete den Schaden nicht verursacht zu haben und fuhr davon. Aufgrund der Zeugenangaben konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell